Natal dos Hospitais do Médio Tejo foi um sucesso

Foi uma tarde de festa no auditório do Instituto Politécnico de Tomar, com a primeira edição do Natal dos Hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT). Uma maratona de música e animação que contou com a presença de muitos grupos corais, artistas ligados à música e momentos de magia.

Ao longo de quase cinco horas o espectáculo, que teve como tema "A Saúde é o melhor presente", decorreu a bom ritmo e foi transmitido pela internet para as unidades hospitalares do CHMT em Abrantes, Tomar e Torres Novas.

Casimiro Ramos, presidente do concelho de administração do CHMT, mostrou-se muito entusiasmado com o sucesso da primeira edição do Natal dos Hospitais do CHMT.