Fogueira de Natal em Fazendas de Almeirim

Com o objectivo de chamar as pessoas ao convívio e ao espírito natalício, a paróquia de Fazendas de Almeirim, promoveu este ano uma fogueira de Natal, que foi ateada este sábado, 24 de Dezembro, ao final do dia, e que vai ficar a arder até ao último dia deste ano. O momento incluiu animação para as centenas de pessoas que compareceram junto à igreja, com a actuação de ranchos folclóricos.