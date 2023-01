Bebé do ano em Santarém chama-se Matilde

Veio ao mundo uma hora e nove minutos após a entrada do novo ano e vai ser a mais nova habitante de Almeirim

Matilde é o nome que gerou consenso nos pais após várias tentativas para acordo sobre o nome da primeira bebé a nascer no Hospital Distrital de Santarém neste novo ano de 2023. Os pais estiveram até dois meses antes de a menina nascer à espera que fosse um rapaz. Era 1h08 quando a bebé nasceu de cesariana num final de ano e metade do novo ano muito agitados na maternidade, em que nasceram oito novos habitantes da região entre as 8h30 de dia 31 de Dezembro e o meio-dia de 1 de Janeiro. A mãe é a enfermeira Beatriz Alfaiate de 26 anos, de Almeirim, e o pai é o mecânico Pedro Vicente de 28 anos, de Almoster. O casal está junto há cinco anos e vive em Almeirim.