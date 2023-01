Inaugurada biblioteca da Comarca de Santarém

Esta iniciativa constitui uma salvaguarda da memória do tribunal.

O Tribunal da Comarca de Santarém inaugurou esta quarta-feira, 4 de Janeiro, a biblioteca central da comarca e do Tribunal da Concorrência no Palácio da Justiça na antiga Escola Prática de Cavalaria em Santarém. Ao todo são cerca de 1800 livros já catalogados e que estavam dispersos pelos vários tribunais da comarca. O livro mais antigo é de 1853. A biblioteca integra também o espólio de uma centena de livros e 268 revistas dos antigos advogados de Santarém, Eduardo Figueiredo e Jaime Figueiredo. Esta iniciativa constitui uma salvaguarda da memória do tribunal. A biblioteca ocupa o espaço de acesso às salas de audiência e os livros podem ser consultados pelos advogados através da delegação da Ordem dos Advogados.