Tomada de posse órgãos sociais dos Bombeiros de Alhandra

Tomaram posse na noite desta quarta-feira os novos Órgãos Sociais dos Bombeiros Voluntários de Alhandra. A cerimónia decorreu no quartel da Associação, na presença do corpo de bombeiros, respetivas famílias e autarcas locais.

Cristina Courage deu lugar a José João Oliveira, na presidência da Associação de Bombeiros. No seu discurso de tomada de posse referiu que as receitas próprias da associação ficam sempre aquém da sua sustentabilidade e que o financiamento da administração central é insuficiente. No entanto agradeceu o contributo do município, empresas e comércio local.

Já o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, anunciou que pretende avançar este ano com o centro de coordenação operacional municipal da proteção civil.

Agora os Novos órgão sociais vão ter que nomear em breve um novo comandante. Até lá continua em funções Rui Brás assim como o restante comando em exercício.