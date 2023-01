Gimno Clube de Santarém é referência na ginástica de trampolins na região

A associação é conhecida nos quatro cantos do mundo por ser a principal responsável pela organização da Scalabiscup, uma prova que traz centenas de ginastas à capital do Gótico e que vai integrar o circuito de taças do mundo.

Fernando Gaspar é presidente do Gimno Clube de Santarém (GCS) e um dos rostos mais conhecidos e acarinhados da associação que se dedica à prática de ginástica de trampolins há 25 anos. O ex-ginasta do Cartaxo é treinador no clube há quase duas décadas e o principal responsável pela dimensão que o mesmo alcançou nos últimos anos, tendo como ex-libris a Scalabiscup, uma prova internacional que se realiza todos os anos em Santarém e que traz centenas de atletas à cidade.

Todos os dias da semana a nave dois do pavilhão municipal enche-se de jovens para treinar num ambiente onde reina a boa disposição, mas principalmente onde o foco e a capacidade de superação são colocados à prova. O crescimento do clube tem sido gradual e neste momento conta com mais de 130 atletas de várias faixas etárias.