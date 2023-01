Vila Franca de Xira celebra ano novo com concerto no Ateneu

O município de Vila Franca de Xira celebrou a entrada no novo ano com um concerto no dia de Reis no auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense.

Em palco a banda da associação encantou uma plateia de dezenas de pessoas e não faltaram momentos carregados de animação e boa disposição.

As valsas e o tradicional pasodoble não faltaram, havendo também espaço para ritmos latinos e o fechar com as palmas da marcha Radetzky, de Johann Strauss.