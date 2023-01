Concerto de Reis enche a igreja matriz em Samora Correia

O Coro Municipal de Benavente apresentou na tarde de domingo, 8 de Janeiro, o seu concerto de Reis na Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, em Samora Correia.

Comandado pelo maestro Daniel Manuel, o coro apresentou alguns temas da quadra natalícia e uma obra com sete andamentos dedicada ao espírito santo, criada pelo maestro.

A igreja encheu-se de curiosos, familiares, amigos e amantes da música clássica de inspiração religiosa.

No final, a paróquia ofereceu um lanche aos elementos do coro, como agradecimento por terem sido os últimos a actuar antes das obras de restauro da igreja e agora os primeiros a retomar as actividades culturais naquele templo.