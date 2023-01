Primeiro-ministro recebido com protestos em Benavente

Duas dezenas de professores receberam com protestos em Benavente na manhã desta terça-feira dia 10 de Janeiro, o primeiro ministro António Costa.

Os professores dos agrupamentos de escolas de Benavente e Samora Correia fizeram ouvir a sua voz reclamando melhores condições salariais e progressão das carreiras.

O governante estava de visita a uma fábrica de produção de hidrogénio verde na Zona Industrial de Vale Tripeiro. Um investimento que é uma mais-valia para a criação de postos de trabalho no concelho, conforme disse o presidente do município de Benavente, Carlos Coutinho.