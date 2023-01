Krav Maga para todas as idades no CPCD

O sistema de defesa pessoal e de combate israelita, utilizado pela Mossad, tem vindo a ser adaptado aos civis. As técnicas do Krav Maga são ensinadas nas aulas no Centro Popular de Cultura e Desporto, na Póvoa de Santa Iria, três vezes por semana e adaptadas a todas as idades. Alexandre Topete é o monitor e nas aulas faz questão de sublinhar que o ideal é que as técnicas de defesa nunca tenham de ser usadas no dia-a-dia. Mas mais vale estar prevenido e saber como agir no caso de um confronto real ou situação de perigo.