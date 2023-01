Passeio e leitura viva na Azinhaga de José Saramago

Ana Saramago Matos, neta do escritor, foi a principal dinamizadora da iniciativa que contou também com a presença de Victor Guia, presidente da Junta da Azinhaga. Tarde de emoções envolveu também um passeio pelos locais simbólicos do Nobel da Literatura e que vêm descritos na obra “As pequenas memórias”.

A Azinhaga, no concelho da Golegã, viveu uma tarde repleta de emoções que culminou com a leitura viva da obra “As pequenas memórias”, de José Saramago, pelo actor e encenador Tónan Quito. A tarde começou com um passeio a pé onde os participantes ficaram a conhecer os locais simbólicos de José Saramago na sua aldeia e que vêm descritos na obra, a única autobiográfica do Nobel da Literatura, que abrange o período entre os quatro e os quinze anos da sua vida.

Durante a sessão de leitura, que encheu a sala principal da delegação da Fundação José Saramago na Azinhaga, Tónan Quito leu capítulos do livro referentes a vários momentos da vida de José Saramago. A tristeza pelo desaparecimento da Azinhaga de centenas de hectares de oliveiras e do lagarto verde por culturas mais lucrativas foi um deles.