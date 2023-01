Corpo de Filipe Silva encontrado por serralheiro a 50 metros da casa dos pais

Filipe Silva foi encontrado sem vida na manhã desta quinta-feira, 27 dias após o seu desaparecimento, coincidentemente, no dia em que as autoridades efetuavam buscas junto ao anexo onde estava o seu corpo, a 50 metros da casa dos seus pais, em Alcorochel.

O corpo foi encontrado por um serralheiro local, chamado pelos proprietários do anexo que não conseguiam abrir a porta que, veio a verificar-se, se encontrava trancada com a chave do lado de dentro da fechadura. Ao que se sabe os proprietários não têm qualquer relação familiar com Filipe Silva.

A Polícia Judiciária afasta o envolvimento de terceiros nesta morte. Filipe Silva, de 49 anos, tinha sido visto pela última vez a 30 de Dezembro a andar a pé pela localidade. Nesse dia tinha combinado ir com a esposa almoçar a casa dos seus pais, o que nunca veio a acontecer.