Estrada por asfaltar às portas de Santarém pertence a três freguesias do concelho

Às portas de Santarém existe uma estrada, com cerca de dois quilómetros, que pertence a três freguesias do concelho de Santarém. Os moradores da Rua de Vale Franco queixam-se de falta de alcatroamento e dos buracos que lhes estragam os carros. Câmara de Santarém garante que os moradores foram informados que a estrada não é considerada prioridade para asfaltamento, quer por parte do município, que por parte das três freguesias que serve.