Solidariedade tornou a vida de André Durães mais independente

Os amigos de André Durães uniram-se para angariar dinheiro com o objectivo de adaptar o carro da sua mãe de modo a facilitar a entrada e saída ao jovem de Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo, que sofre de uma doença degenerativa. A campanha de solidariedade permitiu ainda comprar uma cadeira de rodas eléctrica, ampliar o seu quarto e adaptar a casa-de-banho. Dinheiro que sobra vai servir para que André, de 31 anos, tenha acesso a novas terapias. André e a mãe, Isabel Espírito Santo não escondem a emoção pela solidariedade que se gerou e que superou todas as expectativas.