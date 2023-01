Novo aeroporto em Santarém é uma oportunidade única para o país

Carlos Brazão, promotor e rosto principal do projecto da Magellan 500, foi o primeiro orador de um debate organizado pela delegação Distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros e explicou o porquê de considerar que um aeroporto em Santarém é uma oportunidade única para Portugal.

A delegação Distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros promoveu, na noite de sexta-feira, 27 de Janeiro, uma sessão temática sobre o novo aeroporto. A iniciativa decorreu no auditório da Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém, e teve sala cheia, contando com a presença de vários autarcas e dirigentes políticos da região ribatejana.

