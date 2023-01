“O Centro do país tem sido privado de investimentos públicos”

Ricardo Gonçalves diz que a região Centro tem os piores indicadores económicos do país e aponta como uma das principais razões o facto de ser um dos parentes pobres dos Governos no que diz respeito a investimentos públicos.

Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, diz que a região Centro, onde se incluiu o Ribatejo, tem os piores indicadores económicos do país e aponta como uma das principais razões o facto de ser um dos parentes pobres do Governo no que diz respeito a investimentos públicos. A afirmação do autarca foi partilhada durante a sessão temática sobre o novo aeroporto na região ribatejana, num debate promovido pela delegação Distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros.