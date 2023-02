Mação homenageia pintor Carlos Saramago

A inauguração da exposição "Carlos Saramago - Artista Maçaense do Fantástico" foi o pretexto para uma homenagem do Município ao pintor, este sábado, 4 de Fevereiro.

A galeria do Centro Cultural Elvino Pereira passa a ter o nome de Carlos Saramago, que foi também distinguido com o título de Embaixador para a Arte do Concelho de Mação.

Durante a cerimónia o artista, visivelmente emocionado, assistiu a uma mensagem do ministro da Cultura, em vídeo, com Vasco Estrela, presidente da autarquia, a ler de seguida uma mensagem do Presidente da República.

A exposição vai ficar patente durante o mês de Fevereiro e pode ser visitada nos dias úteis, das 9 horas às 17h30, e ao sábado das 14 horas às 17h30.

Carlos Saramago luta contra um cancro que o persegue há anos e que está numa das fases mais difíceis.