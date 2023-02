Feira de São Brás animou Ferreira do Zêzere

A vila de Ferreira do Zêzere voltou a receber a Feira de São Brás, já na sua 22.ª edição, após o cancelamento do ano passado, por causa da pandemia de Covid-19.

O evento recriou uma feira do princípio do século passado. Várias centenas de pessoas circularam entre tasquinhas e as barraquinhas das colectividades, instituições, bem como os espaços dos artesãos.

A Feira de São Brás foi organizada pela Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere e integrou também a 12.ª edição da Mostra da Tigelada.