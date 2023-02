Nova Casa do Benfica em Santarém vai avançar em breve

Os presidentes da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e do Sport Lisboa e Benfica, Rui Costa, assinaram na tarde desta quarta-feira, 8 de Fevereiro, o protocolo que visa a instalação em Santarém da primeira Casa do Benfica 2.0. O líder do clube das águias garantiu a O MIRANTE que as obras vão avançar rapidamente.



O projecto é falado já há alguns anos e vai ser concretizado nas devolutas cafetarias do Jardim da Liberdade, que serão cedidas graciosamente ao clube pelo município.



Perante uma sala repleta de benfiquistas, o presidente do município, adepto do Sporting, expressou a sua satisfação por serem finalmente colocados preto no branco os termos para a criação da nova Casa do Benfica em Santarém. Já Rui Costa agradeceu à Câmara de Santarém por acreditar na marca Benfica e pela disponibilidade para apoiar o projecto, referindo que “é com extraordinário orgulho que a primeira casa do novo modelo possa nascer num concelho de tantos benfiquistas.