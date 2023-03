Festas de São José animam Santarém até domingo

Santarém está em festa até domingo, 19 de Março, Dia de São José e feriado municipal na capital de distrito. As Festas de São José regressaram sem máscaras esta quarta-feira ao Campo Infante da Câmara com o popular Quim Barreiros a actuar na noite de abertura. O cartaz de concertos integra ainda nomes como Três Bairros, Ana Bacalhau, Fernando Daniel e Orquestra Típica Scalabitana.



Depois da habitual homenagem a Celestino Graça, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e outros autarcas inauguraram as festas, acompanhados por muitos convidados. No recinto não faltam actividades equestres, tauromáquicas e desportivas, diversões e artesanato. Há também um festival de sopas com associações de diversas freguesias e quatro tasquinhas exploradas por colectividades que vão servir petiscos e refeições.