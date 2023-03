ISLA Campus já nasceu no centro histórico de Santarém

As novas instalações do ISLA foram inauguradas na tarde de quinta-feira, 16 de Março, no antigo edifício dos CTT de Santarém.

O ISLA Campus, as novas instalações da instituição de ensino superior de Santarém, situadas no antigo edifício dos CTT, foram inauguradas na tarde de quinta-feira, 16 de Março, com a presença de todo o executivo da Câmara de Santarém, vários autarcas da região, dirigentes de instituições do concelho, entre outras personalidades.

A partir de agora, toda a comunidade académica terá mais e melhores condições para estudar, investigar, trabalhar e aproveitar os momentos de lazer. No ano lectivo actual, o ISLA tem a maior e mais diversificada oferta formativa de sempre que se traduz no aumento do número de vagas, que totalizam 1.270, distribuídas por 15 cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP), 6 licenciaturas, 3 mestrados e 27 pós-graduações e MBAs.

Domingos Martinho e Filipa Martinho, Director e Delegada da Administração do ISLA Santarém, falaram a O MIRANTE no final da iniciativa sobre o posicionamento da instituição na região, projectos futuros, entre outros assuntos, que pode ler desenvolvidos na próxima edição impressa de O MIRANTE.