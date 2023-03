“Detectives Águas” alertam crianças para importância de poupar e preservar água

Águas de Santarém e Câmara de Santarém assinalaram Dia Mundial da Água com visita a algumas escolas do concelho.

Os “Detectives Águas” estiveram em algumas escolas do concelho de Santarém a mostrar às crianças do ensino básico a importância e necessidade de poupar água. A iniciativa é da Águas de Santarém e da Câmara de Santarém que pretendem assinalar o Dia Mundial da Água que se comemora esta quarta-feira, 22 de Março. A Águas de Santarém distribuiu um livro onde fala da importância da protecção e preservação da água. O presidente do conselho de administração da Águas de Santarém, Ramiro Matos, falou da importância desta iniciativa.