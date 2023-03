Escuteiros do Cartaxo organizaram mais uma edição da Festa da Sopa

Mais de meio milhar de pessoas passaram pelo Mercado Municipal do Cartaxo no sábado, 18 de Março, para participar na 15ª edição da Festa da Sopa.

A Festa da Sopa regressou ao Mercado Municipal do Cartaxo para a sua 15ª edição. Organizada pelos escuteiros do Agrupamento 1120 do Cartaxo, que completaram 25 anos recentemente, cerca de meia centena de restaurantes e associações locais receberam mais de meio milhar de visitantes na noite de sábado, 18 de Março, para um evento que já marca o calendário do concelho.

Carlos Gomes, chefe de agrupamento, afirma a O MIRANTE que trabalharam para o evento durante dois meses e que estão satisfeitos com o resultado final, uma vez que consideram que o festival tem tido cada vez mais diversidade e projecção. A inovação passa pelo tipo de sopas, que vão para além da tradicional sopa da pedra ou sopa de peixe. São disso exemplo o creme de caldeirada, sopa de coelho, sopa de barbatana de tubarão e sopa de batata-doce com bacalhau.