Tasquinhas de Rio Maior com mesa posta durante dez dias

Os sabores e saberes da gastronomia tradicional do concelho de Rio Maior vão estar à mesa durante dez dias em mais uma edição da Feira das Tasquinhas de Rio Maior, que vai decorrer no pavilhão multiusos da cidade de 24 de Março a 2 de Abril. A organização é mais uma vez do município liderado por Filipe Santana Dias e conta com a habitual colaboração do movimento associativo do concelho, ou não fossem as tasquinhas exploradas por colectividades.

A inauguração decorreu na tarde de sexta-feira, com a participação de autarcas e muitos outros convidados. No total são 15 tasquinhas típicas que envolvem a participação de quase um milhar de voluntários. O evento há muito que vai para lá da componente gastronómica, tendo associado um programa diversificado que vai da música ao desporto, passando pelo artesanato e exposição de actividades económicas. Pelo recinto vão circular bandinhas para animar o ambiente com música tradicional.