Crianças do Cartaxo aprendem no maior aquário móvel da Europa

A Câmara Municipal do Cartaxo trouxe à cidade o maior aquário móvel da Europa. O MIRANTE foi assistir à sessão de 31 de Março, onde estiveram mais de uma centena de alunos do quinto e sexto ano da Escola Básica do 2º e 3º Ciclo Marcelino Mesquita. A iniciativa superou as expectativas da autarquia, que solicitou a permanência do aquário até domingo, 2 de Abril, junto ao coreto.

As crianças começaram por assistir a uma apresentação ambiental, com o monitor “Lúcio Pimpão”, do projecto “O fluviário vai à escola”. Alguns dos temas abordados foram a interpretação e educação ambiental, espécies autóctones, o percurso da nascente à foz e a reprodução dos peixes. De seguida houve uma experiência sensorial para conhecerem a anatomia das espécies e observaram o aquário, com espécies como carpa koi, truta arco-íris, barbo comum e tenca.