Utentes do concelho de Vila Franca de Xira protestam em frente ao Ministério da Saúde

As Comissões de Utentes do município de Vila Franca de Xira manifestaram-se este sábado de manhã junto ao Ministério da Saúde, em Lisboa. Os utentes criticam a falta de médicos de família nos centro de saúde e os tempos de espera para consulta. Os centros de saúde da Póvoa de Santa Iria e Alverca são os que têm mais reclamações. No final do ano passado o centro de Saúde do Forte da Casa e o Centro de Saúde de Alhandra deixaram de ter qualquer médico a prestar serviço. A juntar a isto está a falta de resposta do Hospital de Vila Franca de Xira.

A manifestação foi organizada pelas comissões de utentes de vários concelhos do distrito de Lisboa. No final do protesto foi aprovada uma moção para entregar ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro.