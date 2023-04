Operação de combate à imigração ilegal com 200 detidos em Almeirim

Uma operação conjunta de várias autoridades, como a GNR, Autoridade para as Condições de Trabalho e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, na tarde desta segunda-feira, 3 de Abril, no centro de Almeirim, culminou com a detenção de cerca de 200 imigrantes asiáticos para identificação. Os imigrantes foram sendo transportados em carrinhas para o posto da GNR da cidade. Os militares da Guarda posicionaram-se em várias ruas da cidade e abordaram os imigrantes.