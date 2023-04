Comunidade do Sardoal envolve-se na criação dos tapetes floridos

A tradicional visita às capelas e igrejas do Sardoal marca o início das festividades da Semana Santa no concelho. A visita decorreu na tarde desta quinta-feira, 6 de Abril, e começou pela igreja matriz da vila. Até Domingo de Páscoa, 9 de Abril, as igrejas e capelas do concelho vão estar decoradas com tapetes feitos de pétalas de flores e verduras naturais, com desenhos alusivos à época.

Os tapetes de flores são feitos pela população e colectividades e demonstram o empenho com que todos se envolvem na Semana Santa. Os tapetes floridos podem ser visitados nas igrejas da Misericórdia e do Convento de Santa Maria da Caridade, nas capelas de Nossa Senhora do Carmo, Espírito Santo, S. Sebastião, Sant’Ana, Santa Catarina e Senhor dos Remédios.

O presidente da Câmara do Sardoal, Miguel Borges, explica o significado da Semana Santa no concelho.