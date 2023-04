Três dezenas de autarcas exigem médicos para a Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

Os autarcas da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa estiveram terça-feira em vigília à porta do centro de saúde da Póvoa e exigem mais médicos de família. A situação está caótica, dizem os autarcas, uma vez que o número de utentes sem médico atribuído continua a subir. A vigília foi marcada pela comissão de saúde da Assembleia de Freguesia e reúne todas as forças partidárias.

Esta quarta-feira está marcada nova vigília à porta do Centro de Saúde do Forte da Casa que desde Janeiro está sem médicos