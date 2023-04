Buzinão em Benavente exige rotundas e variante à Nacional 118

Os automobilistas foram esta quinta-feira convidados a buzinar na Estrada Nacional 118, junto às piscinas municipais de Benavente. O objectivo foi alertar para a necessidade de construir as rotundas que estão projectadas para Benavente, construir a variante para retirar o trânsito pesado de Benavente e Samora Correia, melhorar a sinalização das passadeiras, acabar com as portagens da A10 e A13 e instalar mecanismos dissuasores de velocidade nos locais com mais acidentes.

O protesto decorreu à mesma hora ao longo na Estrada Nacional 118 em Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça e Abrantes e foi organizado pelo Movimento de Utentes dos Serviços Públicos de Santarém.