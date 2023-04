Desenhos de Nuno Ferreira já chegaram ao Museu de CR7 na Madeira

Nuno Ferreira estava em lua-de-mel com a esposa na ilha da Madeira quando decidiram visitar o Museu de Cristiano Ronaldo. Há cerca de um ano que o desenho de Nuno Ferreira integra o espólio do museu de Cristiano Ronaldo. O ex-militar, que vive no Entroncamento, criou há três anos a Retr’art e nas redes sociais as encomendas vão aumentando. O facto de ter desenhado apresentadores de televisão, como Manuel Luís Gouxa, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz e ter entregue um dos desenhos em directo num programa de televisão deu-lhe maior visibilidade. Nuno Ferreira, que nasceu em Vila Franca de Xira e vive no Entroncamento, confessa que o seu grande sonho é viver da sua arte.