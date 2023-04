Remoção de açude obsoleto no rio Alviela no concelho de Santarém

Acção decorreu na manhã desta segunda-feira, 17 de Abril, e contou com a presença do ministro do Ambiente.

O açude do rio Alviela, em Vaqueiros, concelho de Santarém, foi removido na manhã desta segunda-feira, 17 de Abril, no âmbito do projecto “Rios Livres” do GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do território e Ambiente. A acção contou com a presença o ministro do Ambiente e Acção Climática, Duarte Cordeiro. O projecto de reabilitação teve início em Dezembro de 2022 com a estabilização das margens e a plantação de vegetação ribeirinha. O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, falou da importância da remoção de açude que já estão obsoletos.