Grávida de risco recusada no centro de saúde por não ter médico de família

Sara Ferreira não conseguiu ser atendida no Centro de Saúde do Entroncamento. Companheiro teve que ir no dia seguinte de madrugada para a porta da unidade de saúde para conseguir vaga

O Centro de Saúde do Entroncamento recusou uma consulta a uma grávida de risco, que teve um linfoma e uma leucemia e é acompanhada no Instituto Português de Oncologia. Sara Ferreira, 32 anos, foi ao estabelecimento de saúde acompanhada pelo seu pai, na manhã de segunda-feira, 17 de Abril, e a justificação que lhe deram para não a atenderem foi não ter médico de família. Sara Ferreira conseguiu ser atendida no dia seguinte depois do companheiro ter ido para a porta do centro de saúde às 4h50 da manhã para apanhar vez para a consulta de recurso.