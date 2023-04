Comerciantes de Alverca sentiram na pele como é ser cego

Durante a tarde de quinta-feira, 20 de Abril, a Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho juntou-se à Associação Promotora do Ensino dos Cegos (APEC) para sensibilizar os comerciantes para as dificuldades que as pessoas com deficiência sentem no acesso às lojas e aos serviços.

A acção realizou-se na Avenida Capitão Meleças, a principal artéria comercial da cidade, que tem mais de uma centena de lojas mas onde apenas duas são acessíveis a quem é cego ou anda de cadeira de rodas.



Os comerciantes foram vendados e desafiados a tentar entrar dentro das suas próprias lojas e a maioria só conseguiu fazê-lo com a ajuda de uma guia.

A junta de freguesia tem dado o exemplo e em apenas um ano e meio de mandato já colocou mais de 400 pilaretes na cidade para impedir o estacionamento abusivo.

