Hospitalização Domiciliária do CHMT já assistiu mais de meio milhar de doentes

O projecto de Hospitalização Domiciliária do Centro Hospitalar do Médio Tejo foi criado em Dezembro de 2018 e já cuidou de mais de meio milhar de pessoas. O doente mais distante a quem prestam assistência actualmente é de Ponte de Sôr, distrito de Portalegre. Pelas 08h30 da manhã já a enfermeira Alcina Fernandes prepara a medicação necessária para cada utente que vão visitar e que é transportada numa geleira.

A médica Lara Adelino chega uns minutos depois ao piso 10 do Hospital de Abrantes e revêem, em conjunto com o médico André Gonçalves, que está a estagiar neste projecto, os últimos pormenores necessários para aquela manhã de trabalho.

O MIRANTE acompanhou a equipa médica na manhã de quinta-feira, 13 de Abril. O automóvel é conduzido habitualmente pelo enfermeiro de serviço. O GPS é o melhor amigo da equipa de médicos para chegar às casas dos utentes. A viagem começa nas Limeiras, concelho de Vila Nova da Barquinha, passa por Tomar, Entroncamento e termina em Ponte de Sor.