Jovens de Santarém e Almeirim contracenam com Messi em anúncio publicitário

Leonardo Sobral e Leonardo Dele Sasso têm algumas coisas em comum: o mesmo nome, são jovens, jogam futebol, residem em cidades ribatejanas e tiveram o privilégio de, juntamente com outros quatro jovens portugueses, serem seleccionados para contracenar com o futebolista argentino Lionel Messi num anúncio publicitário da Mastercard, marca de que o craque é embaixador.

A rodagem do filme foi em Setembro último, em Paris, e o anúncio, intitulado "A equipa dos Leos", foi publicado há cerca de um mês. Leonardo Sobral tem 12 anos, joga a médio na Académica de Santarém e estuda no 7º ano de escolaridade na Escola Básica 2/3 D. João II, em Santarém.

Leonardo Dele Sasso, de 10 anos, não escondeu a surpresa quando viu o craque argentino entrar no estúdio de gravação e interagir consigo e com os restantes jovens jogadores. Natural de São Paulo, Brasil, Leonardomudou-se para Portugal com os pais há cerca de três anos. Frequenta o 4º ano da Escola Moinho de Vento, em Almeirim, e joga nas posições de médio direito e avançado no Footkart.