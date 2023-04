Alhandra distinguiu personalidades de mérito

Galardões de mérito realizaram-se na Sociedade Euterpe Alhandrense. Uma cerimónia que esteve integrada nas comemorações do 25 de Abril.

A União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz distinguiu na noite de 22 de Abril 8 cidadãos de mérito da localidade. A cerimónia decorreu na Sociedade Euterpe Alhandrense e arrancou com a performance das alunas de dança da instituição e com o reportório musical de uma turma de alunos do conservatório regional Silva Marques.

Este ano o Galardão de mérito empresarial foi atribuído à empresa de moldes Mecimolde. Distinguidas por mérito social esteve a União Desportiva e Columbófila Adoslouquense, o Agrupamento de Escuteiros 1164 de Alhandra e a Associação Dom Maior. A distinção de mérito Autárquico foi entregue a José Romaneiro, ex-presidente da junta de São João dos Montes e ex-presidente da Assembleia de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e Maria Godinho Santos, que se despediu da vida política em 2021.

O galardão de mérito desportivo coube a Vítor Félix, Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem e chefe da divisão de desporto na Câmara de Vila Franca de Xira.

Por motivos profissionais o actor natural de Alhandra, Albano Jerónimo, não esteve presente na cerimónia para receber em mão o galardão de mérito cultural.

A noite fechou com o discurso de Alice Falcão, jovem de 15 anos de Alhandra, e que foi eleita presidente de junta por um dia, numa iniciativa integrada nas comemorações do 25 de Abril.