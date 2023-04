Festival Internacional de Balonismo invade o céu de Coruche

O Parque do Sorraia recebeu no sábado, 22 de Abril, os primeiros balões de ar quente que pairaram no ar durante algum tempo. O Festival Internacional de Balonismo decorre até segunda-feira, dia 24, com voos matinais.

O céu ficou mais colorido no sábado de manhã em Coruche. Do parque do Sorraia descolaram os primeiros balões de ar quente que participam na sexta edição do Festival Internacional de Balonismo. O nevoeiro não impediu a subida dos balões provenientes de Espanha, Lituânia, Brasil, França e Portugal. A pairar por cima das nuvens, o balão é aquecido consoante o peso dos ocupantes e a temperatura do ar, como uma balança de ar quente. O piloto começa a subir cada vez mais alto e escolhe os ventos mais favoráveis para o arranque e para as manobras. O sol espreitou mais tarde, já sobre a paisagem do montado de sobro. A comandar o balão de ar quente, onde viajou O MIRANTE, estava um piloto Lituano que através de GPS monitorizou o percurso do balão e observou onde podia aterrar com segurança. O cesto do balão, com capacidade para transportar nove passageiros, aterrou num caminho de terra batida, propriedade privada perto da freguesia da Azervadinha.

A viagem volta a repetir-se este domingo, dia 23, e segunda-feira, dia 24, a partir das 6h30 com voos livres. No sábado à noite, a partir das 21 horas, aconteceu o baptismo em balão de ar quente estático e o “Night Glow”, uma apresentação de luz e música electrónica. A caminhada do balonismo decorreu este domingo no Parque do Sorraia.