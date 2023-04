Antiga escola primária deu lugar ao Núcleo Escolar da Erra

A ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, inaugurou o Núcleo Escolar da Erra, em Vila Nova da Erra, na segunda-feira, dia 24 de Abril. A antiga escola primária deu lugar a um espaço requalificado num projecto do arquitecto Luís Patrício Gonçalves. O núcleo escolar tem a funcionar duas turmas de primeiro ciclo e uma turma do pré-escolar, mas tem capacidade para mais. A obra resulta de um investimento do município de Coruche superior a 989 mil euros mais IVA. A governante visitou as novas instalações escolares acompanhada de um grupo de crianças com quem foi falando ao longo da visita. Autarcas locais e comunidade escolar marcaram presença na cerimónia que terminou com a actuação do grupo polaco e paraguaio, convidados do Festival Internacional de Folclore.

Amanhã, 25 de Abril, a escola vai estar aberta à população.