José Niza: um homem de Abril autor da letra de "E Depois do Adeus" que foi senha da revolução dos cravos

O MIRANTE assinala os 49 anos do 25 de Abril de 1974 recordando José Niza. Músico, compositor, poeta e médico, José Niza foi sobretudo uma figura da cultura e da democracia portuguesa do século XX, que fez a sua vida repartida entre Santarém, onde viveu muitos anos, e Lisboa. Como político foi deputado na Assembleia Constituinte, após a revolução de 74, e depois em cinco legislaturas na Assembleia da República, sempre eleito pelo círculo de Santarém. Também foi presidente da Assembleia Municipal de Santarém. Foi autor de muitas canções e letras, de que se destaca “E Depois do Adeus”, que vamos ouvir, interpretada por Paulo de Carvalho, que ficou para a história como uma das senhas da revolução do 25 de Abril de 1974.