Primeiro desfile do Traje Ribatejano em Azambuja

A vila de Azambuja acolheu o primeiro desfile do Traje Ribatejano no domingo, 23 de Abril, e o convite para a segunda edição já foi lançado. O sucesso da iniciativa foi sublinhado por todos, tendo o evento reunido mais de três centenas de pessoas, em representação de 30 ranchos, que desfilaram desde a sede da junta de freguesia até à praça do município, por quadros etnográficos de diferentes épocas. O evento foi organizado numa parceria entre o município, a Junta de Freguesia de Azambuja, a Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, o Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja e o Rancho Folclórico Danças e Cantares de Vale do Paraíso, com o apoio da Federação do Folclore Português.