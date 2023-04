19ª edição dos Sabores do Toiro Bravo em Coruche até 1 de Maio

Coruche é palco, até à próxima segunda-feira, 1 de Maio, da 19ª edição dos Sabores do Toiro Bravo, onde não vão faltar tasquinhas para degustar a melhor gastronomia que se faz no concelho. A inauguração do certame decorreu ao final da tarde desta sexta-feira, 28 de Abril, e foi abrilhantada com o grupo de sevilhanas “La Caña”. A sessão de inauguração contou também com a participação do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel. O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, aproveitou a presença do governante para deixar críticas à falta de mão-de-obra na restauração, à necessidade de obras de requalificação nas pontes de Coruche e deixou ainda a sua opinião sobre a localização do novo aeroporto. Uma reportagem para ler completa na próxima edição semanal de O MIRANTE nas bancas a 4 de Maio.