Uma viagem pelo fascinante mundo dos comboios em miniatura

A Casa do Campino, em Santarém, é durante o fim de semana a paragem de uma exposição de modelismo ferroviário, com entrada gratuita. Em exibição estão algumas representações de edificações reais, como Passagem de Nível das Assacaias, no concelho de Santarém ou as Estações de Martingança e de São Martinho do Porto.

Para tornar a exposição mais próxima da realidade, todos os comboios de passageiros vão circular com horário, com hora para partir de determinada estação e paragens nalgumas estações intermédias até chegarem à estação de destino. A exposição, inaugurada na tarde de sexta-feira, é organizada pelo Clube Ibérico de Módulos e pode ser visitada até segunda-feira, 1 de Maio.