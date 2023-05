Central do Caldeirão é o novo núcleo museológico junto ao rio Almonda

O novo núcleo museológico da Central do Caldeirão, situado no centro de Torres Novas, foi inaugurado esta segunda-feira, 1 de Maio.

A antiga Central Hidroeléctrica do Caldeirão, a partir da qual se produzia e distribuía a energia que iluminava Torres Novas desde as primeiras décadas do século XX voltou a abrir portas, agora como núcleo museológico. O espaço inaugurado esta segunda-feira, 1 de Maio, fica no coração da cidade, junto ao rio Almonda e foi recuperado para receber quem quer conhecer ou reviver os antigos processos de produção de electricidade.

As características arquitectónicas do edifício foram salvaguardadas e a colecção de arqueologia industrial original recuperada, assim como o moinho e lagar do Caldeirão. Um trabalho que contou com os testemunhos de antigos funcionários da Central, que fizeram questão de marcar presença na inauguração.

O edifício tem ainda condições para acolher acções culturais e de dinamização social e económica, incluindo um restaurante, um espaço multiusos para espectáculos, serviços e jardim exterior.