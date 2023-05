Livro de Santana-Maia Leonardo vai ser apresentado em Ponte de Sor e na Amadora

partilhe no Facebook

A Biblioteca da Escola Básica João Pedro de Andrade de Ponte de Sor vai receber o lançamento do livro “Crónicas dos Bons Amigos”, da autoria do advogado Santana-Maia Leonardo. A sessão decorre a 22 de Maio, pelas 21 horas, e a apresentação do livro vai ser feita pelos professores Paula Valamatos e Rafael Martins.