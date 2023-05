Primeira edição do Festival da Biosfera na Golegã

Certame decorre pela primeira vez este ano inclui a Mostra Gastronómica do Peixe do Rio e a ExpoÉgua.

A Golegã organiza pela primeira vez o festival da Biosfera que inclui a ExpoÉgua. O festival conta com uma Mostra Gastronómica e provas de vinhos. A ExpoÉgua, desde que foi criada em 1998 na Golegã, tem-se afirmado como um certame ideal para promover e negociar éguas sendo reconhecida pelos principais criadores. A vila capital do cavalo torna-se nestes dias o ponto de encontro de quem está ligado ao mundo equestre e à criação de equinos. Um dos pontos altos do programa da ExpoÉgua é a Romaria a São Martinho, que ocorre logo no primeiro dia, sexta-feira, pelas 10 horas.

Vão existir actividades como o campeonato de horseball, o campeonato nacional de equitação de trabalho, demonstrações gastronómicas com o Chef Victor Felisberto, entre outras.