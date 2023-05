Escola Superior de Saúde de Santarém recebe Medalha de Ouro da Cidade no 10 de Junho

A Câmara de Santarém vai atribuir a Medalha de Ouro da Cidade no próximo dia 10 de Junho à Escola Superior de Saúde de Santarém. A informação foi dada pelo vice-presidente do município, João Teixeira Leite, durante a cerimónia de comemoração do 50º aniversário da instituição, que decorreu na tarde desta terça-feira, 16 de Maio, no auditório da escola. A sessão contou com apontamentos musicais, uma conferência dada por Maria de Belém Roseira e foram homenageados docentes e não docentes pelo serviço prestado à Escola Superior de Saúde de Santarém. Foi também descerrada uma placa evocativa do aniversário da instituição.