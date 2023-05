Meia centena de alunos de Alcanena subiram a palco no musical Mamma Mia

O grupo de teatro do Agrupamento de Escolas de Alcanena subiu a palco com o musical Mamma Mia na tarde e noite de quinta-feira, 11 de Maio.

O grupo de teatro do Agrupamento de Escolas de Alcanena levou a palco o musical Mamma Mia na tarde e noite de quinta-feira, 11 de Maio. Os lucros do segundo espectáculo, sob a forma de uma gala solidária, reverteram para o Centro de Bem-estar Social de Minde. Subiram a palco cerca de 50 alunos do primeiro ciclo ao ensino secundário. O musical integra a Bienal Cultural e Educação do Plano Nacional das Artes.

