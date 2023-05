A magia de Solange e Arkadio entrou no Guinness Book

Solange Kardinaly e Arkadio inscreveram os seus nomes no livro do Guiness Book ao conseguirem trocar de roupa 25 vezes num minuto

Solange Kardinaly nasceu e cresceu no circo, no seio de uma família de ilusionistas. Aos quatro anos já era assistente do pai. Aos sete apresentou em palco o seu primeiro número de magia. Aos 32 anos inscreveu o seu nome, juntamente com o seu companheiro, o mágico Arkadio, no recorde do Guinness Book por ter conseguido trocar de roupa 25 vezes num minuto. O casal apresentou o espectáculo num canal de televisão italiano e conseguiu o objectivo de destronar o recorde de um casal da Malásia que detinha o título desde 2017.

Desde criança que Arkadio, de 49 anos, queria ser mágico. Natural de Burgos, no norte de Espanha, recorda-se de ter visto um mágico a trabalhar na rua e de pensar que um dia gostaria de fazer o mesmo. Lutou sempre para concretizar o seu sonho. Conheceu Solange Kardinaly porque ambos tinham um número de ilusionismo com pombas. Apaixonaram-se e trabalham em dupla há vários anos.

Solange e Arkadio conseguem viver só da magia e ilusionismo porque não se limitam a trabalhar em Portugal. Já participaram em diversos programas de talentos em várias televisões europeias o que lhes dá grande projecção, assim como as redes sociais.