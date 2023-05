Emoção e palmas no funeral de Tomás Leal, o menino de Marinhais que lutou contra vários cancros

Uma longa e forte ovação de palmas foi o que se ouviu à passagem do cortejo fúnebre de Tomás Leal pela escola que o menino de nove anos frequentou na sua terra natal, Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos. O funeral do menino que travou uma luta contra vários cancros nos últimos três anos decorreu na tarde desta quarta-feira, 17 de Maio, em Marinhais. Centenas de pessoas entre família, amigos, colegas de profissão do pai, José Luís Leal, guarda prisional, fizeram questão de se despedir do menino que lutou contra vários tumores malignos. Durante o funeral foram lançados balões brancos em homenagem ao pequeno Tomás Leal.